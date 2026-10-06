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Технологии

Долги Telegram по штрафам в РФ превысили 45 млн рублей

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Задолженность мессенджера Telegram по неоплаченным в срок штрафам за нарушение российских законов превысила 45 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В эту сумму включены штрафы, вынесенные Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы. Всего в отношении мессенджера открыто 29 исполнительных производств. Принудительное взыскание 8 миллионов рублей ведется только по трем из них, остальные прекращены.

В июле 2026 года задолженность Telegram составляла почти 37,9 миллиона рублей.

В середине сентября Telegram за сутки заблокировал 110 130 групп и каналов. С начала 2026 года общее число блокировок составило 25 744 364, в том числе 176 081 сообщество, связанное с терроризмом.

В Telegram отметили, что с 2015 года модерация состоит из жалоб пользователей и проактивного мониторинга на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.

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