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Число украинцев, уехавших в страны Евросоюза после событий "евромайдана" в 2013 году, достигло 6 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

При этом на конец 2025 года около 1,7 миллиона граждан Украины обладали действующим разрешением на проживание в ЕС. К концу сентября текущего года под временной защитой в объединении находились 4,37 миллиона покинувших Украину человек, из которых 98,5% являлись украинцами.

В конце 2013 года обычные виды на жительство в ЕС были у 845 тысяч граждан Украины, в то время как к концу 2021 года их число резко возросло до 1,57 миллиона.

Данная оценка не учитывает украинцев, которые получили за этот период гражданство стран ЕС, а также проживающих в других государствах Европы.

В ноябре 2013 года на Украине началась серия протестов, получившая название "евромайдан", вызванная решением властей приостановить процесс евроинтеграции. Митингующие связывали сближение с Евросоюзом с надеждами на быстрое развитие экономики, повышение уровня жизни и процветание страны.

Ранее стало известно, что затяжной военный конфликт может привести Украину к демографическому коллапсу. По данным СМИ, с 2022 года население подконтрольных Киеву территорий сократилось с 37 до 27–28 миллионов человек. Около 3–5 миллионов украинцев сейчас живут в России, еще более 5 миллионов – в других странах, преимущественно в Европе.