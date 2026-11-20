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Привычка засыпать под аудиокниги и подкасты необязательно вредит здоровью, однако считать ее однозначно полезной нельзя. Об этом телеканал "360" рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Ирина Завалко.

По словам специалиста, сам процесс засыпания не так важен для качества ночного отдыха, как соблюдение режима и подготовка ко сну. При этом звуки на фоне могут стать частью вечернего ритуала и помочь уснуть.

В частности, для этого можно использовать белый, розовый и коричневый шумы, звуки природы или спокойную музыку. Взрослым также иногда помогает монотонное произнесение слов или аудиокнига.

"Засыпать под аудиотекст современным людям проще, но насколько эта привычка хорошая – спорный вопрос. Понятно, что лучше засыпать под аудио, чем под снотворное. Но потенциально это не очень хорошая привычка", – отметила врач.

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