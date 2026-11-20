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Московские полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении на 10 миллионов рублей при обмене валюты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в Багратионовском проезде. По версии правоохранителей, 36-летний москвич приехал туда на встречу со знакомым, чтобы обменять иностранную валюту. Забрав наличные, знакомый сел в подъехавший автомобиль и попытался уехать.

Потерпевший схватился за ручку двери, надеясь остановить его, но через несколько десятков метров упал на проезжую часть. Подозреваемого задержали в Подмосковье в течение суток.

Ущерб превысил 10 миллионов рублей. Часть похищенных денег изъяли, их вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранту уже предъявили обвинение, он заключен под стражу. Полицейские продолжают устанавливать возможных соучастников и другие преступные эпизоды.

Ранее суд в Москве заключил под стражу двоих обвиняемых в хищении у мужчины пакета с деньгами. Обоим предъявлено обвинение в грабеже.

По версии следствия, молодые люди 2005 и 2008 года рождения знали, что при потерпевшем находится крупная сумма наличных. Они дождались его у одного из жилых домов на проспекте Вернадского, вырвали из рук пакет, в котором лежало более 7 миллионов рублей, и скрылись с места преступления.

