Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Почти 20 тысяч учеников столичных школ начали заниматься в группах подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. В течение учебного года занятия для них будут идти на базе 10 ведущих вузов страны, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В прошлом году в финале Всероссийской олимпиады наша сборная поставила рекорд – 1 тысяча 972 диплома, победителями и призерами стали ученики 275 столичных школ. В 2026 году участниками наших сборных стали почти 20 тысяч юных москвичей, которые уже приступили к занятиям", – рассказала заммэра.

По ее словам, готовить ребят будут тренеры сборных и методисты Центра педагогического мастерства департамента образования и науки Москвы, а также преподаватели вузов – Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ), Московского физико-технического института (МФТИ) и Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Часть практикумов пройдет в самих университетах: там школьники смогут вести исследования под руководством ученых.

Сборные Москвы по физике и астрономии сотрудничают с МФТИ. На площадке вуза школьники будут отрабатывать практические туры олимпиад и готовиться к международным соревнованиям, включая Международную физическую олимпиаду и Открытую международную олимпиаду по астрономии. Программа включает теорию физики и экспериментальные методы, а также задачи по сферической и звездной астрономии и небесной механике.

С командой по географии работает географический факультет МГУ. У сборной по химии занятия тоже идут в МГУ: оснащение лабораторий химического факультета позволяет оттачивать навыки в трех разделах, представленных на Всероссийской олимпиаде, – неорганической, аналитической и физической химии.

Сборная по экологии занимается в Российском государственном университете имени Косыгина. У команды два направления – химические технологии в экологии и "зеленая" косметика. В рамках проекта участники получат экстракты из растений и создадут косметические кремы.

В сентябре прошли презентации и мастер-классы, на которых школьники познакомились с тем, как устроена работа олимпиадных сборных. В РУДН состоялся фестиваль команд по иностранным языкам: ребята узнали об основах китайской живописи и каллиграфии, попробовали силы в японском оригами, а также изучили культуру стран Азии и современные методы освоения языков, включая нейросети.

В Музее космонавтики прошел астрономический праздник: школьники слушали лекции, наблюдали за небесными объектами в телескопы, отвечали на вопросы викторины по экспозиции музея и учились делать солнечные часы.

Ранее сообщалось, что в столице для школьников запустили научно-популярный курс "Зеленая химия". Первое занятие прошло в детском технопарке "Менделеев центр". Программу подготовили экопросветители департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы вместе со специалистами технопарка.