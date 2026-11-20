Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Житель Московской области отправился в Омск по указанию людей, представившихся сотрудниками спецслужб, и проник в чужой дом. Мужчина забрал оттуда деньги и драгоценности на сумму более 2 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

По информации ведомства, аферисты убедили мужчину, что он должен принять участие в секретной специальной операции. Для этого ему пришлось отправиться в другой регион. При этом злоумышленники угрожали ему уголовным преследованием в случае отказа выполнять их требования.

Получив от мошенников адрес, мужчина проник в указанное жилище и похитил находившиеся там ценности. Вскоре его задержали сотрудники регионального управления ФСБ. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Руснак подчеркнула, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не привлекают граждан к секретным операциям по телефону. Кроме того, представители силовых ведомств никогда не требуют переводить деньги на сторонние счета.

Ранее в подмосковной Истре 16-летняя школьница под влиянием телефонных мошенников подожгла заправочные пистолеты на двух автозаправочных станциях. Аферисты убедили девушку, что против нее якобы возбудили уголовное дело. В отношении подростка расследуется дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Против неизвестных, склонивших ее к этому поступку, возбудили уголовное дело о террористическом акте.