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21 октября, 17:23

Происшествия

Мошенники заставили 16-летнюю школьницу поджечь две АЗС в Истре

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

В подмосковной Истре 16-летняя школьница подожгла заправочные пистолеты на двух АЗС после того, как мошенники убедили ее, что против нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Московской области в MAX.

По данным ведомства, история началась в июле 2026 года со знакомства в тематическом чате. Новая знакомая предложила школьнице встретиться, и та отправила ей геолокацию станции метро. После этого девушка получила видеосообщение от мужчины в военной форме, представившегося военнослужащим ВСУ. Подросток удалила переписку и заблокировала аккаунт собеседницы.

Позже с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ и налоговой службы. Они заявили, что школьница якобы незаконно передала данные и теперь стала фигуранткой уголовного дела. Злоумышленники пообещали помочь ей избежать ответственности, но сначала потребовали показать квартиру по видеосвязи, чтобы проверить, есть ли там ценности. Затем они приказали девушке поджечь две АЗС.

Следуя указаниям кураторов, школьница купила в магазине легковоспламеняющуюся жидкость, вызвала такси и отправилась к заправкам. Там она облила жидкостью заправочные пистолеты и подожгла их, после чего скрылась. Вскоре подростка задержали полицейские.

В отношении девушки возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества по части 2 статьи 167 УК РФ. В отношении неустановленных лиц, которые склонили ее к поджогам, возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Ранее в Омской области вынесли приговор по похожему делу. 17-летнего подростка осудили на шесть лет воспитательной колонии за поджог автомобиля участкового. Он действовал по заданию куратора, с которым связался при поиске работы. Сначала за 1 200 рублей он нанес дискредитирующую надпись на ограждение, а затем за 92 тысячи рублей поджег машину полицейского, снимая каждое задание на видео для отчета.

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