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16 октября, 07:46

Происшествия

Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за поджог полицейского автомобиля

Фото: vk.ru/suskomsk

Житель Омска получил 12 лет лишения свободы за поджог служебного автомобиля полиции по указке украинских кураторов. Об этом ТАСС сообщила представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Второй Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении террористического акта. Первые три года наказания он проведет в тюрьме, остальную часть срока – в колонии строгого режима.

По данным следствия, в ноябре 2025 года представители украинских спецслужб и террористических организаций убедили омича взять кредит на 800 тысяч рублей и перевести деньги на так называемый безопасный счет.

После этого они сообщили мужчине, что средства якобы поступили на счет террористической организации, и предложили поджечь зажигательной смесью служебный автомобиль регионального управления МВД, чтобы избежать уголовного преследования. Мужчина согласился выполнить задание, но позднее его задержали сотрудники УФСБ по Омской области.

Руснак предупредила, что сотрудники спецслужб не привлекают граждан к оперативной работе по телефону, не связываются с ними для этого через мессенджеры и социальные сети и не отправляют голосовые сообщения.

Ранее в Москве злоумышленники выманили путем мошеннической схемы 18 миллионов рублей у 75-летней женщины. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником управляющей компании, и рассказал о замене дверей и домофона. Под этим предлогом пенсионерка продиктовала код из СМС.

Поддавшись уговорам аферистов, которые убедили ее в угрозе накоплениям, доверчивая женщина дважды снимала со счетов крупную наличность. Деньги она упаковывала и отдавала приехавшим за ними курьерам.

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