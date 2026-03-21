Мошенники выманили у пенсионерки из Москвы 18 млн рублей под видом замены домофона

В Москве злоумышленники выманили путем мошеннической схемы 18 миллионов рублей у 75-летней женщины. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Сначала ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником управляющей компании, и рассказал о замене дверей и домофона. Под этим предлогом пенсионерка продиктовала код из СМС.

После этого с ней связались якобы сотрудники финансовых организаций и сообщили о взломе аккаунта на "Госуслугах" и оформлении доверенности на перевод средств.

Злоумышленники убедили женщину, что ее деньги нужно в срочном порядке обезопасить. Поверив им, она дважды снимала крупные суммы в банке, упаковывала их и передавала курьерам.

Ранее в Москве мошенники убедили 16-летнюю девочку взять из домашнего сейфа наличные деньги родителей и отдать курьеру. Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Позднее полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что полученные от подростка деньги он перевел в криптовалюту и отправил своим кураторам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".