В Москве задержали мошенников, которые обманывали покупателей запчастей через объявления

Фото: MAX/"Ирина Волк"

Столичные оперативники задержали двух мужчин, которые начиная с 2019 года обманывали покупателей дорогостоящих автозапчастей через сервис объявлений. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

В ходе следственных действий было установлено, что злоумышленники размещали объявления о продаже комплектующих для иномарок, используя фото и видео с иностранных сайтов.

Местом осмотра товара они намеренно указывали отдаленные города Подмосковья, из-за чего большинство покупателей сразу соглашались на доставку. После перевода денег аферисты отправляли фиктивные накладные и поддельные видеоотчеты, но заказы никогда не отправляли.

Средства поступали на счета подставных лиц, а затем переводились организаторам в криптовалюте. Один из потерпевших потерял 135 тысяч рублей при попытке купить комплект колес. Всего установлено не менее 90 эпизодов мошенничества.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Ранее в Москве мошенники убедили 16-летнюю девочку взять из домашнего сейфа наличные деньги родителей и отдать курьеру. Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Позднее полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что полученные от подростка деньги он перевел в криптовалюту и отправил своим кураторам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".