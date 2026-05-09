В России призвали активно работать со списками военнопленных

Службы России и Украины сегодня должны активно работать со списками военнопленных для обмена, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, обмен начнется, если службы "договорятся по своим каналам". Однако сперва нужно провести "черновую работу".

"На это все требуется время, но якобы все это можно сделать достаточно быстро. Так вот условились и вместе делаем. Посмотрим, что получится в реальности", – отметил Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что российская сторона приступила к подготовке списков военнопленных еще до объявления о перемирии, а также передавала их Украине, однако реакции не было.

Также Ушаков уточнил, что перемирие продлится не до 11-го мая, а по 11-е число. Вместе с тем он добавил, что переговоры по перемирию на Украине велись два дня представителями российской и американской администрации.

Договоренность о перемирии была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом. Как отметил Ушаков, инициатива идет в развитие разговора Путина и Трампа, который состоялся 29 апреля.

Перемирие в зоне СВО началось с 00:00 8 мая. Изначально сообщалось, что оно должно было продлиться до 10 мая. Однако, по данным Минобороны РФ, Киев уже нарушил режим прекращения огня свыше 8 970 раз.