12 мая, 22:55

Происшествия

Мирный житель пострадал в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мирный житель пострадал в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"Семь муниципалитетов нашей области подверглись атакам беспилотников ВСУ", – написал он в мессенджере MAX.

Гладков уточнил, что дрон ударил по легковому автомобилю на участке автодороги Отрадовский – Красная Яруга. Пострадавшего с баротравмой доставили в городскую больницу. Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно.

Ранее ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в Брянской области. В результате были ранены два сотрудника ОАО "РЖД". Им оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

происшествиярегионы

