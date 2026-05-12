Лещенко осудил лозунговость в современных патриотических песнях

Народный артист России Лев Лещенко осудил лозунговость и спекуляции, которые, по его мнению, часто встречаются в современных патриотических композициях.

"Я больше всего боюсь лозунгов и таких примеров, которые ничего из себя не представляют. Среди этой музыки очень много бездарного и китча какого-то и спекуляции на этой теме", – цитирует певца ТАСС.

Лещенко подчеркнул, что после прослушивания настоящего произведения искусства у человека должны появляться сильные эмоции. В такой композиции должна быть "правда слова", сказал он.

"Если тебя взбудоражит – значит, это произведение искусства. Значит, это настоящее", – добавил Лещенко.

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, что молодежь снова массово открывает для себя артистов прошлых лет, в частности из-за усталости от одноразовой музыки. Певица выделила еще несколько факторов. Среди них – мода на ностальгию, интерес к сильным личностям и желание видеть на сцене настоящую глубину. Однако главной причиной Бабкина назвала опыт.

