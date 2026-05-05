Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 14:24

Культура
Главная / Новости /

Бабкина связала тягу молодежи к артистам прошлого с усталостью от одноразовой музыки

Надежда Бабкина раскрыла, почему молодежь тянется к артистам прошлых лет

Фото: Агентство "Москва"/Мария Лукина

Молодежь снова массово открывает для себя артистов прошлых лет, в частности из-за усталости от одноразовой музыки. Таким мнением в беседе с Life.ru поделилась народная артистка России Надежда Бабкина.

Певица выделила еще несколько факторов. Среди них – мода на ностальгию, интерес к сильным личностям и желание видеть на сцене настоящую глубину. Однако главной причиной Бабкина назвала опыт, который невозможно заменить популярностью или молодым азартом.

Артистка отметила, что именно зрелость дает мастерам старшего поколения создавать на сцене то, чему молодые исполнители только учатся. Энергия молодости важна, но подлинная сила артиста раскрывается через жизненный опыт, профессионализм и умение удерживать внимание зала.

В качестве примера она привела 85-летнего Сергея Никоненко, чьей манере чтения стихов, игре и гастрольному графику, по ее мнению, "любой позавидует".

Бабкина также вспомнила Наталью Егорову в спектакле "Тихий Дон". По ее словам, актриса выходит на сцену и буквально гипнотизирует тысячный зал, заставляя зрителей верить каждому слову.

Артистка считает, что такое мастерство приходит только с годами. Поэтому интерес молодежи к исполнителям прошлых десятилетий – это не случайный тренд, а тяга к настоящей сценической силе.

Ранее профессор НИУ ВШЭ Елена Омельченко заявила, что интерес к образам прошлого стал одной из ключевых черт поколения, взрослеющего в условиях нестабильности. Молодые люди все чаще воспринимают будущее как зону неопределенности и ностальгируют по прошлому, в том числе по периодам, в которых сами не жили.

Читайте также


культура

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика