Путин заявил, что культурная жизнь должна быть доступна для всех регионов РФ

Фото: kremlin.ru

Насыщенная культурная жизнь должна быть доступна не только в столице, но и во всех регионах России. Об этом заявил Владимир Путин, открывая по видеосвязи реконструированный Азербайджанский государственный музыкально-драматический театр в Дербенте.

"Для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов, была доступна для всех наших граждан", – подчеркнул глава государства.

Каждый гражданин, по мнению президента, должен иметь возможность наслаждаться уникальными постановками, участвовать в обсуждениях спектаклей и наслаждаться актерским мастерством в своем родном городе.

В связи с этим Путин назвал открытие культурного учреждения в Дербенте значимым событием не только для Дагестана, но и для всей России, включая соседей – государства Кавказа.

Президент уже обращал внимание на важность активной модернизации и оснащения культурных учреждений в регионах страны. Данное поручение он дал во время заседания Совета по культуре.

Вместе с тем Путин упоминал и "блестяще построенную" систему образования в области искусства и культуры в России. Тем не менее она все еще нуждается в поддержке, в связи с чем лидер призвал обучать молодежь живописи, танцам и музыке с раннего возраста.