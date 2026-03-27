Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

27 марта, 15:49

Экономика

TriStar Pictures хочет зарегистрировать товарный знак фильма "Джуманджи" в РФ

Фото: кадр из фильма "Джуманджи"; режиссер – Джо Джонстон; производство – Interscope Communications, Teitler Film, TriStar Pictures

Американская кинокомпания TriStar Pictures может зарегистрировать в России товарный знак фильма "Джуманджи" (Jumanji). Это следует из данных Роспатента.

Уточняется, что заявка поступила в ведомство в марте 2026 года от компании "Тристар Пикчерс, Инк". Она входит в Sony Pictures Entertainment, которая объявила о приостановке деятельности в России в 2022 году.

Под этим товарным знаком компания сможет производить и распространять кинофильмы и мультимедийные развлечения.

Ранее рок-группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак своего логотипа в РФ. Заявка поступила в ведомство в апреле 2025 года, а положительное решение было принято в марте 2026-го.

Под товарным знаком группа хочет производить и продавать музыкальные звукозаписи, кассеты с выступлениями, концертами, одежду и прочее. Также можно будет предоставлять различные развлекательные услуги.

Читайте также


бизнесэкономикакультуракино

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика