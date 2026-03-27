TriStar Pictures хочет зарегистрировать товарный знак фильма "Джуманджи" в РФ

Американская кинокомпания TriStar Pictures может зарегистрировать в России товарный знак фильма "Джуманджи" (Jumanji). Это следует из данных Роспатента.

Уточняется, что заявка поступила в ведомство в марте 2026 года от компании "Тристар Пикчерс, Инк". Она входит в Sony Pictures Entertainment, которая объявила о приостановке деятельности в России в 2022 году.

Под этим товарным знаком компания сможет производить и распространять кинофильмы и мультимедийные развлечения.

Ранее рок-группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак своего логотипа в РФ. Заявка поступила в ведомство в апреле 2025 года, а положительное решение было принято в марте 2026-го.

Под товарным знаком группа хочет производить и продавать музыкальные звукозаписи, кассеты с выступлениями, концертами, одежду и прочее. Также можно будет предоставлять различные развлекательные услуги.