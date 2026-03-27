27 марта, 17:18

Врач Миронова: заливание клеща маслом повышает риск заражения энцефалитом

Заливание клеща маслом в попытке извлечь паразита увеличивает риск заражения энцефалитом или боррелиозом. Об этом изданию "Абзац" заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Татьяна Миронова.

По словам врача, при использовании масла против членистоногого его органы дыхания закупориваются, из-за чего повышается риск попадания инфекции в кровь. В случае присасывания паразита пострадавшему лучше сразу обратиться в травмпункт. Если такой возможности нет, извлечь клеща можно пинцетом, захватив его ближе к хоботку и вращая вокруг своей оси, рассказала специалист.

Она уточнила, что еще одно распространенное заблуждение касается того, что клещи якобы выбирают жертву по определенным признакам или умеют нападать с деревьев. Как указала Миронова, паразиты кусают людей вне зависимости от группы крови, возраста и пола.

"Риск укуса возрастает у тех, чья деятельность связана с пребыванием в лесу. Важно понимать, что клещи не умеют прыгать как блохи. Они выжидают, выставив передние лапы, которые реагируют на тепло и запах. Попав на тело, клещ кусает не сразу, поэтому следует тщательно осматривать себя после прогулки", – добавила собеседница издания.

Для защиты от членистоногих Миронова посоветовала выбирать светлую одежду из плотной ткани, которая закрывает руки и ноги, использовать репелленты и по возможности сделать прививку от клещевого энцефалита. После возвращения из леса она рекомендовала постирать вещи в горячей воде, а тело внимательно осмотреть под душем.

Ранее руководитель Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура сообщила, что клещ кусает тихо и без боли. Единственным признаком укуса является наличие самого паразита на теле. При этом средств, которые на 100% гарантируют защиту от нападения членистоногого, не существует, уточнила она.

