Роспотребнадзор: единственным признаком укуса является наличие самого клеща на теле

Клещ кусает тихо и без боли, единственным признаком укуса является наличие самого клеща на теле. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

По ее словам, средств, гарантирующих защиту от укуса на 100%, не существует. Например, если клещ переполз на человека с обработанного животного, он по-прежнему опасен.

"В настоящее время применяются <...> препараты, убивающие и отпугивающие клещей. Использовать их необходимо строго по инструкции. Эти препараты проходят государственную регистрацию", – заключила Бабура.

При этом клещи не могут лазать по деревьям и прыгать на людей. Информацию об этом в Роспотребнадзоре назвали недостоверным стереотипом. В частности, лесные и таежные клещи, которые являются переносчиками возбудителей клещевого вирусного энцефалита и боррелиозов, залезают на травянистый ярус высотой не более 70 сантиметров.

В целом активность клещей в России в начале этого сезона значительно ниже, чем в прошлом году. На сегодняшний день случаи присасывания клещей фиксируются преимущественно на юге страны.