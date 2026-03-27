Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
27 марта, 08:29

Общество
Главная / Новости /

Роспотребнадзор: единственным признаком укуса является наличие самого клеща на теле

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли почувствовать укус клеща

Клещ кусает тихо и без боли, единственным признаком укуса является наличие самого клеща на теле. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

По ее словам, средств, гарантирующих защиту от укуса на 100%, не существует. Например, если клещ переполз на человека с обработанного животного, он по-прежнему опасен.

"В настоящее время применяются <...> препараты, убивающие и отпугивающие клещей. Использовать их необходимо строго по инструкции. Эти препараты проходят государственную регистрацию", – заключила Бабура.

При этом клещи не могут лазать по деревьям и прыгать на людей. Информацию об этом в Роспотребнадзоре назвали недостоверным стереотипом. В частности, лесные и таежные клещи, которые являются переносчиками возбудителей клещевого вирусного энцефалита и боррелиозов, залезают на травянистый ярус высотой не более 70 сантиметров.

В целом активность клещей в России в начале этого сезона значительно ниже, чем в прошлом году. На сегодняшний день случаи присасывания клещей фиксируются преимущественно на юге страны.

Первый случай обращения к медикам с укусом клеща зафиксирован в Подмосковье

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика