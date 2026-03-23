Первый случай обращения человека с укусом клеща зарегистрирован в Подмосковье

Первый случай обращения человека с укусом клеща зарегистрирован в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

В ведомстве напомнили, что в случае укуса не нужно пытаться самостоятельно извлечь паразита – необходимо сразу обратиться в ближайший травмпункт.

После удаления членистоногого следует несколько дней понаблюдать за самочувствием. Если сохранятся суд и покраснение в месте укуса, а общее состояние здоровье ухудшится, нужно обратиться к врачу.

Министерство также дало несколько рекомендаций по защите от клещей. Гражданам посоветовали:

заранее обрабатывать одежду специальными средствами;

при походе в лес надевать сапоги, а брюки заправлять в носки;

максимально закрывать тело одеждой;

осматривать себя после прогулки;

стирать вещи при 60 градусах.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что заразиться энцефалитом можно без укуса клеща. Такое возможно, если не прокипятить молоко, которое было получено от животного, укушенного клещом. Кроме того, инфицирование может произойти, если раздавить паразита руками или расчесать укус.