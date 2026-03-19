Ветеринар Федорова: первую обработку питомцев от клещей можно начинать с середины марта

Жители Москвы уже могут начинать обрабатывать домашних животных от клещей. Об этом РИА Новости заявила ветеринарный специалист станции по борьбе с болезнями животных САО и СЗАО Алина Федорова.

По ее словам, первую обработку питомцев можно начинать с середины марта, потому что клещи уже просыпаются после зимней спячки. Они пробуждаются почти сразу, как температура стабильно становится выше нуля, когда появляются небольшие снежные проталины.

Пик клещей обычно приходится на май и июнь, но из-за теплой мартовской погоды риски возникают уже сейчас, уточнила собеседница агентства.

"Обрабатывать необходимо всех животных в доме, потому что если дома есть кошка, которая, например, не выходит гулять, но есть собака, то она может принести клещей и блох на себе", – пояснила эксперт.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что таблетки и капли на холку наиболее эффективно защищают домашних животных от клещей. Кроме того, можно использовать ошейник или спрей, который наносится на всю шерсть. Последние изделия можно купить для дополнительной защиты питомца.