19 марта, 13:53

Общество
Ветеринар Федорова: первую обработку питомцев от клещей можно начинать с середины марта

Жители Москвы уже могут начинать обрабатывать домашних животных от клещей. Об этом РИА Новости заявила ветеринарный специалист станции по борьбе с болезнями животных САО и СЗАО Алина Федорова.

По ее словам, первую обработку питомцев можно начинать с середины марта, потому что клещи уже просыпаются после зимней спячки. Они пробуждаются почти сразу, как температура стабильно становится выше нуля, когда появляются небольшие снежные проталины.

Пик клещей обычно приходится на май и июнь, но из-за теплой мартовской погоды риски возникают уже сейчас, уточнила собеседница агентства.

"Обрабатывать необходимо всех животных в доме, потому что если дома есть кошка, которая, например, не выходит гулять, но есть собака, то она может принести клещей и блох на себе", – пояснила эксперт.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что таблетки и капли на холку наиболее эффективно защищают домашних животных от клещей. Кроме того, можно использовать ошейник или спрей, который наносится на всю шерсть. Последние изделия можно купить для дополнительной защиты питомца.

В Москве и Подмосковье проснулись клещи

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

