Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 10:57

Общество
Главная / Новости /

Ветеринар Романова: добавки с омега-3 помогут питомцу пережить весеннюю линьку

Ветеринар напомнила о процедурах, которые необходимо провести питомцам весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Домашних животных необходимо обработать от паразитов весной, а также провести им ревакцинацию и диспансеризацию. Помимо этого, в межсезонье стоит поддержать организм питомцев витаминными добавками, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Советской ветклиники Юлия Романова.

Она напомнила, что в марте, когда температура периодически поднимается до плюсовых значений, уже активизируются клещи: они переносят смертельно опасные для питомцев заболевания.

Поэтому не надо ждать мая: как только температура на улице стабильно установится выше 1–3 градусов, необходимо обработать животное от клещей. Еще одно важное весеннее мероприятие – это ревакцинация от всех основных инфекций. При этом обязательно за 10–14 дней до нее провести обработку от глистов, чтобы паразиты не мешали эффективной выработке иммунитета.
Юлия Романова
ветеринарный врач

Кроме того, питомцам, которые находятся на натуральном питании, стоит дать курс витаминных комплексов, чтобы они легче пережили сезонную линьку. Животные, питающиеся промышленным кормом, и так получают все необходимые элементы, поэтому дополнительно применять ничего не стоит, предупредила Романова.

"Единственное, неплохо будет пройти курс добавок омега-3 и омега-6, которые полезны абсолютно всем в период линьки. Они улучшают качество кожи и способствуют уменьшению зуда", – подчеркнула ветеринар.

Помимо этого, нужно следить, чтобы животное всегда имело доступ к чистой воде: тогда кожа не будет так сильно сохнуть из-за работы центрального отопления и период линьки пройдет легче, добавила эксперт.

Также стоит посоветоваться с ветеринаром по поводу необходимости гигиенической стрижки. Есть породы, такие как пудель, йоркширский терьер и ши-тцу, которым необходимо весной удалять отмерший подшерсток, чтобы кожа дышала. Однако, например, лайку или хаски стричь категорически нельзя, иначе можно нарушить процесс терморегуляции.
Юлия Романова
ветеринарный врач

Романова добавила, что весной питомцам также стоит устроить диспансеризацию: сдать анализы крови и мочи, пройти осмотр у ветеринара. Особенно это важно, если у животного есть хронические заболевания, ведь в межсезонье они имеют тенденцию обостряться.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская напомнила об опасностях, поджидающих питомцев в квартире. Одна из них – это провода, которые особенно любят грызть котята и щенки, из-за чего получают удар током и ожог ротовой полости.

Читайте также


Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика