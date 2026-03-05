Ветеринар Романова: добавки с омега-3 помогут питомцу пережить весеннюю линьку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Домашних животных необходимо обработать от паразитов весной, а также провести им ревакцинацию и диспансеризацию. Помимо этого, в межсезонье стоит поддержать организм питомцев витаминными добавками, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Советской ветклиники Юлия Романова.

Она напомнила, что в марте, когда температура периодически поднимается до плюсовых значений, уже активизируются клещи: они переносят смертельно опасные для питомцев заболевания.





Юлия Романова ветеринарный врач Поэтому не надо ждать мая: как только температура на улице стабильно установится выше 1–3 градусов, необходимо обработать животное от клещей. Еще одно важное весеннее мероприятие – это ревакцинация от всех основных инфекций. При этом обязательно за 10–14 дней до нее провести обработку от глистов, чтобы паразиты не мешали эффективной выработке иммунитета.

Кроме того, питомцам, которые находятся на натуральном питании, стоит дать курс витаминных комплексов, чтобы они легче пережили сезонную линьку. Животные, питающиеся промышленным кормом, и так получают все необходимые элементы, поэтому дополнительно применять ничего не стоит, предупредила Романова.

"Единственное, неплохо будет пройти курс добавок омега-3 и омега-6, которые полезны абсолютно всем в период линьки. Они улучшают качество кожи и способствуют уменьшению зуда", – подчеркнула ветеринар.

Помимо этого, нужно следить, чтобы животное всегда имело доступ к чистой воде: тогда кожа не будет так сильно сохнуть из-за работы центрального отопления и период линьки пройдет легче, добавила эксперт.





Юлия Романова ветеринарный врач Также стоит посоветоваться с ветеринаром по поводу необходимости гигиенической стрижки. Есть породы, такие как пудель, йоркширский терьер и ши-тцу, которым необходимо весной удалять отмерший подшерсток, чтобы кожа дышала. Однако, например, лайку или хаски стричь категорически нельзя, иначе можно нарушить процесс терморегуляции.

Романова добавила, что весной питомцам также стоит устроить диспансеризацию: сдать анализы крови и мочи, пройти осмотр у ветеринара. Особенно это важно, если у животного есть хронические заболевания, ведь в межсезонье они имеют тенденцию обостряться.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская напомнила об опасностях, поджидающих питомцев в квартире. Одна из них – это провода, которые особенно любят грызть котята и щенки, из-за чего получают удар током и ожог ротовой полости.