Reuters: США разрешили Индии закупать российскую нефть в танкерах в море

Фото: depositphotos/carloscastilla

Министерство финансов США выдало Индии лицензию на завершение в течение 30 дней сделок по приобретению российской нефти, которая уже находится в танкерах в море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что данное решение продиктовано стремлением снизить напряженность на мировом рынке энергоносителей на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Индия возобновила импорт российской нефти. Два российских танкера, следовавших в Восточную Азию, изменили курс и направились в Индию.

Bloomberg подчеркивает, что это свидетельствует о том, что Нью-Дели стал более открыт к торговле в Россией на фоне конфликта на Ближнем Востоке.