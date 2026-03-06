График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 04:46

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: бывший первый замглавы Минобороны Цаликов не признал вину в деле о коррупции

Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов не признал вину в деле о коррупции – СМИ

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов отказался признавать вину в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-чиновнику вменяют создание преступного сообщества, 12 эпизодов растраты, отмывание денег и получение взяток в крупном размере. В ходе допроса Цаликов не согласился с этими обвинениями.

О том, что в отношении Цаликова возбуждено уголовное дело, стало известно 5 марта. Поводом для начала производства послужили материалы, добытые в ходе совместной работы ФСБ, следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России.

Как следует из документов, экс-чиновник организовал преступное сообщество, члены которого с 2017 по 2024 год занимались хищением бюджетных средств. Басманный суд Москвы отправил Цаликова под домашний арест на 1 месяц 29 суток.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика