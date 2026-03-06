ТАСС: бывший первый замглавы Минобороны Цаликов не признал вину в деле о коррупции

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов отказался признавать вину в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-чиновнику вменяют создание преступного сообщества, 12 эпизодов растраты, отмывание денег и получение взяток в крупном размере. В ходе допроса Цаликов не согласился с этими обвинениями.

О том, что в отношении Цаликова возбуждено уголовное дело, стало известно 5 марта. Поводом для начала производства послужили материалы, добытые в ходе совместной работы ФСБ, следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России.

Как следует из документов, экс-чиновник организовал преступное сообщество, члены которого с 2017 по 2024 год занимались хищением бюджетных средств. Басманный суд Москвы отправил Цаликова под домашний арест на 1 месяц 29 суток.