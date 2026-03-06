В "Москвариуме" на ВДНХ появились илистые прыгуны и василиски

Фото: пресс-служба центра океанографии и морской биологии "Москвариум"

Увидеть илистых прыгунов и василисков теперь можно в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Для новых обитателей оборудовали просторный биотопный аквариум, создали подходящий микроклимат и продумали систему кормления, соответствующую их рациону.

Илистые прыгуны – тропические рыбы, которые большую часть жизни проводят на суше. Их мускулистые грудные плавники выполняют роль конечностей, а дышать они могут как атмосферным воздухом, так и через кожу. Свое название рыбы получили благодаря способности подпрыгивать на высоту до 30 сантиметров.

Глаза у этих рыб расположены на макушке и вращаются независимо друг от друга, позволяя наблюдать за происходящим и в воде, и на суше. В природе они обитают в мангровых зарослях и приливных зонах тропиков – от Африки до Юго-Восточной Азии и Австралии.

Еще один новый обитатель экспозиции – двухгребневый василиск. Свое название ящерица получила из-за гребня на голове, напоминающего образ мифического существа. В переводе с греческого слово "басилискос" означает "маленький царь".

Взрослые особи достигают 60–80 сантиметров в длину, при этом хвост составляет почти две трети тела. Василиски хорошо плавают и способны оставаться под водой до получаса, а также быстро передвигаются по суше, развивая скорость до 11 километров в час.

