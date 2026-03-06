График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 09:15

Город

Более 100 млрд рублей сэкономила экспертиза строительных проектов в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2025 году государственная экспертиза строительных проектов в Москве позволила добиться значительной экономии средств – суммарно свыше 100 миллиардов рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря экспертизе экономию в строительстве удается заложить еще на этапе согласования проектной документации. За счет пересмотра сметных показателей, а также различных технологических и технических решений в 2025 году первоначально заявленная стоимость градостроительных проектов в столице снизилась на 10,8%, отметил Ефимов. Экономия, уточнил он, составила 100,2 миллиарда рублей.

"Из них 76,3 миллиарда сэкономили организации, полностью финансируемые из городского бюджета, – это на 60,6% больше, чем в 2024-м", – добавил заммэра.

Еще 23,9 миллиарда рублей экономии обеспечили организации, в которых город выступает учредителем. Это бюджетные и казенные учреждения, унитарные предприятия, а также акционерные общества.

Оптимизация сметной стоимости заключается в анализе цен и изучении комплекса решений, предложенных в документации. Эксперты в ходе анализа проектов ищут возможности уменьшить расходы без снижения качества, надежности и безопасности будущих объектов.

Председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков отметил, что ключевая задача экспертизы – обеспечить строгое соблюдение градостроительных норм и государственных стандартов безопасности.

"А сокращение стоимости реализации проектов обеспечивается исключительно оптимальным и актуальным подбором ресурсов, видов и объемов работ. Специалисты проверяют соответствие заявленных в документации материалов и их объем, виды оборудования, а также сопоставляют данные, представленные в смете, с московской сметно-нормативной базой", – отметил он.

Средства, сэкономленные благодаря такой экспертизе, могут направляться на реализацию других городских инициатив – на строительство и модернизацию социальных, образовательных и спортивных учреждений.

Ранее Ефимов сообщил, что в 2025 году в столице завершили реализацию 47 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на общей площади около 140 гектаров. По его словам, в городе появилось 13 образовательных, спортивных и медицинских организаций, 17 промышленных объектов, 7 зданий для общественно-деловых и многофункциональных комплексов, а также административные здания и другие сооружения.

Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в 2025 году ведущей сферой МаИП стал промышленный сектор. В частности, в Западном округе начал работу пищевой технопарк "Рябиновая, 44" площадью почти 15 тысяч квадратных метров.

