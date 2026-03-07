График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 08:18

Происшествия

11 поездов задерживаются в Рязанской области из-за повреждения ж/д инфраструктуры

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

11 пассажирских поездов задерживаются в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

По информации перевозчика, 7 марта в 01:58 на перегоне Рязань-1 – Лесок из-за повреждения инфраструктуры на железной дороге произошло отключение напряжения контактной сети. Движение составов временно приостановлено. В настоящее время движение поездов открыто по одному пути.

Задержки наблюдаются у поездов:

  • № 15 Самара – Москва;
  • № 41 Саранск – Москва;
  • № 13 Челябинск – Москва;
  • № 51 Пенза – Москва;
  • № 9 Самара – Москва;
  • № 21 Ульяновск – Москва;
  • № 65 Тольятти – Москва;
  • № 31 Орск – Москва;
  • № 42 Москва – Саранск;
  • № 208 Москва – Самара;
  • № 106 Санкт-Петербург – Оренбург.

Ранее 10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Ферма – Бахаревка в Пермском крае. Один из сошедших вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, который ехал по соседнему пути.

Инцидент вызвал задержку более 40 грузовых и трех пассажирских поездов. О пострадавших информация не поступала.

По версии следствия, сход вагонов мог произойти из-за состояния ж/д полотна или ходовой части состава.

происшествиятранспортрегионы

