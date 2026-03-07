07 марта, 08:18Происшествия
11 поездов задерживаются в Рязанской области из-за повреждения ж/д инфраструктуры
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
11 пассажирских поездов задерживаются в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
По информации перевозчика, 7 марта в 01:58 на перегоне Рязань-1 – Лесок из-за повреждения инфраструктуры на железной дороге произошло отключение напряжения контактной сети. Движение составов временно приостановлено. В настоящее время движение поездов открыто по одному пути.
Задержки наблюдаются у поездов:
- № 15 Самара – Москва;
- № 41 Саранск – Москва;
- № 13 Челябинск – Москва;
- № 51 Пенза – Москва;
- № 9 Самара – Москва;
- № 21 Ульяновск – Москва;
- № 65 Тольятти – Москва;
- № 31 Орск – Москва;
- № 42 Москва – Саранск;
- № 208 Москва – Самара;
- № 106 Санкт-Петербург – Оренбург.
Ранее 10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Ферма – Бахаревка в Пермском крае. Один из сошедших вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, который ехал по соседнему пути.
Инцидент вызвал задержку более 40 грузовых и трех пассажирских поездов. О пострадавших информация не поступала.
По версии следствия, сход вагонов мог произойти из-за состояния ж/д полотна или ходовой части состава.