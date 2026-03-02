02 марта, 09:15Происшествия
Следствие назвало две версии причин схода вагонов в Пермском крае
Фото: МАХ/"Центральное МСУТ СК России"
Сход вагонов в Пермском крае мог произойти из-за состояния железнодорожного полотна или ходовой части состава. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ Следственного комитета России.
В настоящий момент следствие рассматривает две эти версии.
В ведомстве добавили, что из-за схода восьми вагонов произошла задержка более 40 грузовых и трех пассажирских поездов. Организована проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее сообщалось, что десять вагонов в хвостовой части грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Ферма – Бахаревка. Один из сошедших вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, который следовал по соседнему пути.
Пострадавших не выявлено, движение на перегоне приостановлено. Для ликвидации последствий были отправлены восстановительные поезда.