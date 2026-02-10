Резкое торможение стало причиной схода вагонов в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Грузовые вагоны с углем сошли с рельсов на перегоне в Хабаровском крае, предварительно, из-за резкого торможения. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной полиции.

Из-за падения давления в тормозной магистрали локомотива движение поезда резко остановилось. В результате произошел саморасцеп между 9 и 10-м вагонами, что привело к сходу вагонов с рельсов.

В ведомстве уточнили, что повреждения получили железнодорожное полотно и 4 опоры контактной сети.

На участке продолжаются восстановительные работы, движение полностью приостановлено. В связи с инцидентом задержаны 16 грузовых и 2 пассажирских поезда.

О сходе с рельсов 25 вагонов с углем в Хабаровском крае стало известно в ночь на 10 февраля. Инцидент произошел на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань.

Всего в составе поезда был 71 вагон. К месту ЧП сразу же направили аварийно-восстановительный поезд. В результате произошедшего никто не пострадал.