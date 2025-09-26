СК возбудил дело после столкновения фуры с поездом в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Смоленской области"

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения фуры с поездом в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Предварительно, водитель фуры погиб.

"Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", – говорится в сообщении.

В настоящий момент возгорание на месте ДТП ликвидирует пожарный поезд, также к месту направлены четыре восстановительных поезда. Распространение огня локализовано, добавили в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

"Непострадавшие вагоны отцеплены и отправлены на соседнюю станцию. После ликвидации возгорания железнодорожники приступят к работам по возобновлению движения на участке", – пояснили в МЖД.

По уточненной информации, в результате ДТП 16 вагонов опрокинулись и загорелись. Из них – 12 цистерн с бензином и 4 вагона с пиломатериалами. Машинист и его помощник отказались от госпитализации.

Сейчас движение поездов на участке Рудня и Голынки приостановлено, из-за чего отменены утренние поезда Смоленск – Заольша и Заольша – Смоленск. Для пассажиров вечерних рейсов прорабатываются альтернативные маршруты. Кроме того, приостановлено движение автомобилей через переезд в деревне Рыжиково на федеральной трассе Р-120.

Вместе с тем движение пассажирских поездов на главном ходу между Белоруссией и Россией осуществляется в штатном режиме.

"Для координации действий по ликвидации последствий ДТП в РЖД и на Московской железной дороге действует оперативный штаб", – подчеркнули в МЖД.

Грузовик столкнулся с поездом на перегоне Рудня – Голынки утром пятницы, 26 сентября. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, после чего начался пожар. Тушением огня занимаются более 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

Как пояснили в региональном УМВД России, водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал семафора. ЧП привело к ограничению движения в сторону станции Рудня. Сотрудники ГАИ рекомендовали водителям выбирать другие пути движения.