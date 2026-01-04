04 января, 16:48Транспорт
Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила Росавиация.
Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Внуково. Уточнялось, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Вражеские дроны попытались нанести удар по столице в воскресенье, 4 января. По последним данным, на подлете к Москве уничтожены 18 дронов. Как отмечал Сергей Собянин, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.