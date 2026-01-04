Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила Росавиация.

Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Внуково. Уточнялось, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Вражеские дроны попытались нанести удар по столице в воскресенье, 4 января. По последним данным, на подлете к Москве уничтожены 18 дронов. Как отмечал Сергей Собянин, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.