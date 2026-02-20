График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 07:55

Общество

В Москве выпало около 64% месячной нормы осадков за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за минувшие сутки выпало 64% месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 23 миллиметра осадков, рассказал синоптик. На метеостанции МГУ – 25 миллиметров, на Балчуге – 28 миллиметров. По его словам, климатический лимит февраля почти исчерпан.

Что касается Центральной России, наиболее сильные снегопады накрыли Тулу, где зафиксировали 31 миллиметр при норме 38 миллиметров, а также Рязанскую область. Там выпал 41 миллиметр осадков, тогда как месячная норма – 36–42 миллиметра.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Из-за непогоды загруженность столичных дорог в вечерний час пик достигла 9 баллов. Затруднения наблюдались на Третьем транспортном и Садовом кольце, а также на вылетных магистралях и в некоторых районах на внешней и внутренней сторонах МКАД.

Кроме того, из-за снегопада в столичных аэропортах отменили 29 рейсов, включая 7 иностранных авиакомпаний.

В Москве побит рекорд по снегопаду 1970 года

