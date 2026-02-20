В столице задержали двух юношей, пытавшихся поджечь машину полиции и здание МВД

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители в Москве задержали двух молодых людей, которые выполняли задания зарубежных кураторов по поджогу автомобиля полиции и здания МВД. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Один из задержанных, 19-летний житель Костромы, облил бензином и поджег служебный полицейский автомобиль в Кривоарбатском переулке. Возгорание удалось ликвидировать правоохранителям.

В отделе полиции юноша рассказал, что стал жертвой преступной схемы. По его словам, все началось с того, что он познакомился на сайте знакомств с девушкой, которая отправила ему ссылку на якобы свои фотографии. Перейдя по ней, молодой человек понял, что его личные данные были похищены, а отменить это действие у него не получилось.

Немногим позже с ним связались злоумышленники, представившиеся сотрудниками силовых структур. Они уверили молодого человека, что его личной информацией завладели украинские спецслужбы. Затем юношу вынудили подписать соглашение о выполнении 7 поручений.

"В основном это было получение денежных средств от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту. Последним заданием стал поджог служебного автомобиля полиции", – продолжила Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", а также "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Еще одним задержанным оказался 17-летний житель Подмосковья, также ставший жертвой аналогичной схемы. Как уточнила Волк, юноша подошел к КПП ОМВД России по Хорошёвскому району с канистрой бензина в руках. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Волк также обратилась к молодым людям, призвав не выполнять ни каких указаний незнакомцев, которые звонят или пишут в мессенджерах.

"Это может привести к самым тяжким последствиям вплоть до пожизненного лишения свободы. Незамедлительно сообщите о происходящем в полицию", – отметила она.

Ранее суд в Новосибирске приговорил к 7 и 7,5 года лишения свободы 2 подростков, которые подожгли вертолет Ми-8 на территории военного аэропорта Омск-Северный. Юношей признали виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. По словам несовершеннолетних, они выполняли задание незнакомца, который в мессенджере Telegram предложил им нелегальный заработок в размере 20 тысяч долларов.