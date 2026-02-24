Форма поиска по сайту

24 февраля, 20:10

Политика

МИД России отменил рекомендацию воздерживаться от поездок в Венесуэлу

Фото: 123RF.com/giongi63

Министерство иностранных дел России отменило рекомендацию воздержаться от поездок в Венесуэлу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти страны контролируют внутреннюю ситуацию и обеспечивают общественный порядок, а туристический сектор готов к восстановлению полноценного режима работы, поскольку авиаперевозчики объявили о намерении возобновить рейсы.

"С учетом изложенного не видим необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций относительно посещения российскими гражданами Боливарианской Республики Венесуэла", – подчеркнула представительница дипведомства.

Тем не менее она указала, что в условиях сохраняющейся напряженности в Карибском регионе россиянам следует проявлять бдительность и следить за сообщениями МИД РФ и российских загранучреждений.

В свою очередь, Минэкономразвития РФ подтвердило возможность возобновления туристических поездок и реализации туристических продуктов в направлении Венесуэлы.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Спустя время Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп провел с ней телефонные переговоры. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

