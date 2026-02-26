Новые цифровые инструменты для школьников появились в библиотеке МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Новые цифровые инструменты для практических занятий появились в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сегодня в библиотеке МЭШ уже работают 42 виртуальные лаборатории по семи школьным предметам, включая математику, физику и биологию. Для педагогов такие инструменты являются возможностью строить уроки более наглядно, отметили в департаменте образования и науки.

К примеру, ученикам начальных классов теперь доступна виртуальная лаборатория по окружающему миру.

"Новая лаборатория по окружающему миру поможет ученикам начальной школы сформировать важные исследовательские навыки. Ребята смогут расположить планеты на орбитах, изучить лунное затмение или управлять луноходом", – добавили в ведомстве.

Новая лаборатория представляет собой интерактивный онлайн-симулятор, в котором можно проводить эксперименты в цифровой среде. Учащиеся наглядно изучают бактерии и вирусы, растения и животных, небесные тела и так далее.

Ребята знакомятся с теоретическими материалами, выполняя интерактивные задания, проходя игровые сценарии и читая диалоги персонажей. Также им доступен режим свободного изучения.

В свою очередь, учителя могут использовать лабораторию на интерактивной панели во время урока или задавать упражнения на дом. При этом выполненные задания автоматически становятся доступны педагогу.

Для учащихся 7–9-х классов в библиотеку добавили девять новых интерактивных рабочих тетрадей по физике, геометрии и информатике, с помощью которых можно изучать такие темы, как "3D-моделирование. Силаэдр", "Черчение" и "Архимед".

Каждая тетрадь дополняет виртуальную лабораторию теорией и практической частью с заданиями, которые формируются из различных параметров, поэтому у каждого ученика есть свой вариант. После выполнения всех заданий ученик сразу видит результат и может разобраться в ошибках. При этом учитель видит, на каких этапах у школьников возникли сложности.

Чтобы воспользоваться виртуальными лабораториями и рабочими тетрадями, нужно авторизоваться на портале school.mos.ru, зайти в библиотеку МЭШ, выбрать вкладку "Каталог" и применить нужный фильтр.

В библиотеке МЭШ также появились видеообзоры заданий из ЕГЭ, а также 10 онлайн-курсов для учителей. С помощью новых видеоматериалов выпускники смогут разобрать популярные ошибки и разработать стратегию решения тестовых заданий.

Каждый год материалами пользуются 70 тысяч человек. Всего в МЭШ загружено 437 видео по всем предметам. Найти их можно на главной странице библиотеки в разделе "Подготовка к ЕГЭ – 2026".