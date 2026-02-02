Многие юные москвичи выбрали технологичные кружки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многие юные москвичи выбирают высокотехнологичные программы дополнительного образования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что всего программы дополнительного образования в Москве посещают более 1,5 миллиона детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Сейчас особенно популярны космическая инженерия, 3D-моделирование и робототехника.

Например, технические кружки открыты в центре детского творчества "Строгино". Их посещают более 1,8 тысячи детей. "Академия дронов" позволяет изучить беспилотные системы , физику полета и аэродинамику. Студия аддитивных технологий рассказывает о работе с 3D-принтером. Программа "Робототехника в цифровой среде" учит создавать цифровых двойников. Есть и летный отряд "Орлы", где дети знакомятся с авиамеханикой – изучают устройство самолетов и занимаются на симуляторах для пилотов.

По словам руководителя техотдела центра детского творчества "Строгино" Михаила Шляхтунова, в распоряжении ребят технологичное оборудование, в числе которого 3D-принтеры, сканеры и ручки, лазерный граверный станок с числовым программным управлением, компьютеры. При этом дети могут проявить творческие навыки и закрепить их на практике. После этого им легче поступать в вузы. Многие выпускники встречаются с младшими товарищами в рамках занятий и делятся своим опытом.

Например, в инженерном кружке собрали робот-пылесос, а юные специалисты аддитивных технологий уже умеют печатать фигурки и модели зданий. Брат и сестра из кружка веб-дизайна и программирования подарили папе сайт для его магазина, а воспитанник студии 3D-печати смог напечатать пробку для ванны необычной формы. Мальчик из студии "Лазерные технологии. Моделирование, резка, гравировка" создал макет главного здания Российской академии наук (РАН) и подарил модель ее президенту. Кроме того, воспитанники центра активно участвовали в чемпионате "Московские мастера" и "Мастерята".

Множество студий есть в Московском дворце пионеров. Среди них особенно популярны электроника и робототехника. Всего доступно 17 программ, по которым уже занимаются свыше 1,3 тысячи детей. В лаборатории с ребятами старше 10 лет занимается старший педагог центра научно-технического образования Владимир Сухоцкий.

"Дети много работают руками, изучают электронику и пневматику, с удовольствием объясняют технологические процессы тем, кто не сразу разобрался. Такой подход помогает сформировать самостоятельность, ответственность, готовность к командной работе, а также избавиться от страха ошибиться", – рассказал он.

По словам Сухоцкого, школьникам дают возможность разработать идею с нуля. Они сами делают схемы, моделируют, печатают детали, собирают микросхемы, пишут программы. В их распоряжении расходные материалы, 3D-принтеры и сканеры, лазерные и фрезерные станки с числовым программным управлением, компьютеры.

Перед входом в лабораторию можно увидеть стенд с узлами механизмов, который любят изучать как школьники, так и их отцы. Дети создают схемы и делают роботов и различные устройства.

В прошлом году команда Дворца пионеров заняла второе место в номинации Single IoT на Международном конкурсе юных инженеров-конструкторов PowerTech 2025. Александр Сухоцкий стал победителем Международного конкурса научно-технических работ школьников старших классов "Ученые будущего". Никита Симаков занял третье место на Международной выставке юных изобретателей IEYI.

Цифровым творчеством занимаются и в объединении "Про 3D" в центре детского и юношеского творчества "Бибирево". Там примерно 50 ребят от 8 до 18 лет учатся векторному дизайну, графике, 3D-печати.

Заместитель директора центра Жанна Еремина поделилась, что хоть курс занимает год, некоторые переходят на углубленный уровень или посещают несколько курсов параллельно. При этом сразу же ребятам доступны практические занятия. Сначала дети печатают простые пластиковые фигурки, а потом начинают сложные большие проекты.

В центре есть специальные компьютеры, 10 принтеров, которые печатают из пластика, а также 2 принтера, которые делают модели из смолы. Самые интересные работы отправляются на выставку, чтобы вдохновить новых ребят.

Преподаватель 3D-моделирования Алексей Говорков отметил, что школьники учатся проходить весь путь от идеи до ее воплощения. Все модели шлифуются и сушатся, также печатаются дополнительные элементы. При этом нельзя пропускать ни один из этапов.

Также изучаются компьютерные программы, текстуры, материалы, визуальные и световые эффекты. Дети занимаются анимацией и созданием интерактивных сцен.

Записаться на кружки можно через портал mos.ru, заполнив форму. Прийти можно в любое время, если есть свободные места. Также можно использовать сервис "Кружки" в электронном дневнике МЭШ или в приложении "Дневник "МЭШ".

Ранее сообщалось, что в Москве за последние 5 лет количество кружков, посвященных IT-технологиям и мультимедиа, выросло в 3,5 раза. В настоящий момент их общее количество достигло почти 5 тысяч.

Для ребят доступны кружки по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и другие. Уточнялось, что уже около 87 тысяч детей осваивают современные технологии.

