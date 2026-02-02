Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 18:30

Экономика

В Белоруссии утвержден новый графический знак для валюты в виде буквы "Б"

Фото: nbrb.by

Национальный банк Белоруссии утвердил новый графический знак для белорусского рубля в виде кириллической буквы "Б" с горизонтальной чертой по центру. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Буква "Б" выбрана неслучайно: она ассоциируется как с названием страны, так и с национальной денежной единицей", – добавили в пресс-службе.

Знак национальной валюты выбрали по итогам конкурса. Из почти 2,7 тысячи заявок жюри отобрало 5 финалистов, а победителя определили при помощи онлайн-голосования. При этом автор символа получил от главы Нацбанка сертификат на 3 тысячи белорусских рублей (примерно 80 тысяч рублей).

Ранее ЦБ РФ презентовал дизайн купюры в 1 000 рублей с обновленной оборотной стороной. Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода не изменилась. На ней также изображена Никольская башня Нижегородского кремля. При этом на обороте купюры теперь можно будет увидеть Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях "Метеор-120Р" и Дворец земледельцев в Казани.

Читайте также


экономиказа рубежом

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика