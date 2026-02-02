В Белоруссии утвержден новый графический знак для валюты в виде буквы "Б"

Фото: nbrb.by

Национальный банк Белоруссии утвердил новый графический знак для белорусского рубля в виде кириллической буквы "Б" с горизонтальной чертой по центру. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Буква "Б" выбрана неслучайно: она ассоциируется как с названием страны, так и с национальной денежной единицей", – добавили в пресс-службе.

Знак национальной валюты выбрали по итогам конкурса. Из почти 2,7 тысячи заявок жюри отобрало 5 финалистов, а победителя определили при помощи онлайн-голосования. При этом автор символа получил от главы Нацбанка сертификат на 3 тысячи белорусских рублей (примерно 80 тысяч рублей).

