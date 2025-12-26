Форма поиска по сайту

26 декабря, 12:22

Экономика

ЦБ презентовал обновленный дизайн купюры в 1 000 рублей

Фото: cbr.ru

Центробанк презентовал дизайн купюры в 1 000 рублей с обновленной оборотной стороной. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода не изменилась. На ней также изображена Никольская башня Нижегородского кремля. При этом на обороте купюры теперь можно будет увидеть Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях "Метеор-120Р" и Дворец земледельцев в Казани.

Банкнота сохранила цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме. Ожидается, что модернизированная купюра будет поступать в оборот постепенно. Этот процесс занимает от 1 до 1,5 года.

"Мы будем продолжать пользоваться привычными нам банкнотами наравне с новыми. Старые купюры не будут выходить из обращения и будут находиться в платежном обороте до их износа", – цитирует РИА Новости зампреда Банка России Сергея Белова.

Лицевая сторона банкноты была представлена еще в 2023 году. На обороте был изображен православный храм в Казанском кремле без креста, что вызывало споры в обществе.

Из-за этого ЦБ остановил выпуск банкноты для доработки дизайна. В итоге было запущено онлайн-голосование за новые символы банкноты. Наибольшее количество голосов получили теплоход на подводных крыльях, Дворец земледельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу.

