В РПЦ прокомментировали отсутствие креста на куполе на новой тысячной купюре

Фото: vk.com/cbr_official

На новой купюре номиналом 1 тысяча рублей нет креста на куполе здания около Казанского кремля, поскольку его нет и в реальности. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

До этого священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский возмутился отсутствием креста на куполе здания, изображенного на новой тысячной купюре. Он обратил внимание, что минарет изображен с полумесяцем, а нанесенное якобы изображение церкви без креста. Островский призвал разработчиков нового дизайна "не играть с огнем".

При этом, по словам Кипшидзе, на банкноте изображена не церковь, а музей.

"Если в случае, как на этой банкноте, речь идет не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?" – сказал Кипшидзе.

В здании, о котором идет речь, сейчас располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Его ведущий специалист Лилия Хайрутдинова в беседе с "Подъемом" рассказала, что креста на куполе нет уже более ста лет.

До этого в здании действительно располагалась церковь, однако после прихода советской власти она перестала функционировать, пояснила эксперт. Нанесение объекта на купюру, по мнению Хайрутдиновой, может привлечь туристов.

В свою очередь, доцент Казанской православной духовной семинарии, председатель Казанского городского общества историков-краеведов Анатолий Елдашев рассказал, что речь идет о Дворцовой церкви, которая была построена в XVII веке, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Вообще у здания этого непростая судьба. Построенная еще в XVII веке, церковь горела в XVIII и XIX веках. Причем после второго пожара в уцелевших церковных постройках до 1849 года размещался пороховой склад", – рассказал он.

10 октября 1918 года в Казань вошли "красные", которые разграбили церковь и свалили крест. После этого его не помещали вновь на купол.

Ранее Центробанк представил новые купюры номиналом тысяча и пять тысяч рублей. Их выпустили в обновленном дизайне и с более усиленным защитным комплексом. Банкнота номиналом 1 000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.



Банк России представил новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей