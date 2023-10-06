Депутат Госдумы предложил ЦБ РФ выпустить юбилейную монету с номиналом меньше 1 рубля

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Председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил Центробанку РФ выпустить юбилейную монету с номиналом меньше 1 рубля. Об этом парламентарий сообщил Агентству "Москва", комментируя возможную отмену таких монет.

По его мнению, ЦБ может не чеканить их, но может в какой-то момент выпустить юбилейную монету, посвященную какому-либо историческому событию. Поэтому смысла отменять мелкие монеты нет, уверен депутат.

"Центробанк никто не заставляет чеканить такие монеты. Можно и отменить, но, с моей точки зрения, ничего не изменится", – сказал Аксаков.

ЦБ России перестал чеканить монеты номиналом ниже 1 рубля в 2018 году, но Банк России пока не планирует выводить их из обращения.

Ранее сообщалось, что уже в октябре Центробанк проведет презентацию новых банкнот номиналом 1 000 и 5 000 рублей. На купюре в 1 000 рублей место Ярославля может занять Нижний Новгород, а на купюре в 5 000 вместо Хабаровска может появиться Екатеринбург.

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