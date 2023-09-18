Археологи отреставрировали клад монет времен Николая II

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские археологи отреставрировали 97 монет конца XIX – начала XX века. Среди них 59 серебряных, остальная часть – медные деньги, самой поздней из найденных монет являются 20 копеек 1915 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что клад нашли во время археологических наблюдений на Долгоруковской улице. После того, как монеты достали из земли, их очистили и сфотографировали. Затем начался процесс реставрации.

Из-за того, что деньги долго лежали в земле, подвергаясь агрессивному воздействию среды, они окислились, сказано в сообщении. Эксперты расчистили поверхность рублей при помощи химических составов. Затем их покрыли средствами, которые защищают металл. На данный момент реставрация завершена, монеты скоро передадут в Музей Москвы.

Сумма клада составила 35 рублей 50,5 копейки, уточнил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов. По его словам, сумма равна месячной зарплате квалифицированного столичного рабочего.

Специалисты высказали предположение, что деньги спрятали в одной из квартир кирпичного дома, который находился до 1960-х годов на Долгоруковской улице. Потом его снесли, а монеты попали в землю. Добавляется, что они были обнаружены в слое битого кирпича. Возможно, деньги принадлежали горожанину, жившему на втором или третьем этаже дома.

На портале объяснили, что он спрятал монеты в стене квартиры. Возможно, это была его финансовая подушка в период экономического кризиса. К концу 1915 года бумажные деньги обесценивались, поэтому люди старались сохранить любые металлические монеты. Мужчина накопил значительную сумму для того времени. Так, в начале XX века хлеб стоил от четырех до семи копеек, а литр молока обходился примерно в 14 копеек. Сапоги можно было купить за пять рублей.

Подчеркивается, что археологи из Москвы нередко находят подобные клады в центре города. Например, в 2021 году в Стремянном переулке обнаружили 88 медных монет конца XV – начала XVI века.

Ранее сообщалось, что столичные археологи в этом году нашли более четырех тысяч предметов, имеющих историческую ценность. Среди них – фрагмент глиняной расписной игрушки-всадника от XVI века, расписные печные изразцы и белоглиняный подсвечник с ручкой XVIII века, а также расписная статуэтка музыканта с гитарой из белой глины, которая датируется XVIII–XIX веками.

Также археологи из Норвегии обнаружили золотой клад эпохи Меровингов недалеко от норвежского города Лиллехаммер, где раньше мог находиться языческий храм. При раскопках вблизи города Лиллехаммер было найдено 35 золотых пластин. Размером примерно с ноготь и толщиной с бумажный лист.

"Интервью": Филипп Смирнов – о найденных артефактах и работе археологов в столице