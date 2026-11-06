Медведев отметил падение акций JTI после передачи активов под временное управление

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о рекордном падении акций табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) в связи с передачей ее российских активов под временное управление.

"Акции Japan Tobacco обвалились на рекордные 19,3% после того, как российские активы компании были переданы под временное управление российской фирме на основании указа президента России", – написал он в соцсети Х.

JTI – третий по величине производитель табачных изделий в мире, треть компании принадлежит правительству Японии. В России она работает с 1999 года и является крупнейшим производителем табачных изделий в стране.

В портфель компании входят международные марки сигарет Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские марки "Русский Стиль", "Петр I" и "Тройка".

5 ноября Владимир Путин передал российские активы JTI во временное управление акционерного общества "Промышленные активы". Под внешнее управление были переданы доли в "Донском табаке", "Переславль-табаке", "JTI Елец", "Крес Нева" и "Петро".

Российское подразделение Japan Tobacco Inc. уже ознакомилось с указом и приступило к анализу ситуации. В компании отметили, что рассматривают возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам.

Позже МИД Японии выразил протест российскому послу в Токио Николаю Ноздреву в связи с решением о передаче под внешнее управление российских активов JTI. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма призвала Москву отменить это решение.