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06 ноября, 20:27

Транспорт

Американский пилот нарисовал в небе логотип игры GTA VI

Фото: x.com/flightradar24

Американский пилот Бенджамин Макдэниел нарисовал в небе логотип видеоигры GTA VI, повторив его траекторией полета своего самолета. Об этом сообщил сервис Flightradar24, специализирующийся на отслеживании авиарейсов в режиме реального времени, в соцсети X.

Макдэниел, который называет себя Пилотом Пикассо, поднялся в воздух на самолете Cessna Skylane RG с аэродрома Бентонвилл (штат Арканзас) 5 ноября в 11:00 по местному времени. Всю траекторию он пролетел за 8 часов и вернулся в Бентонвилл.

На рисунке, помимо логотипа GTA VI, изображены вертолет, аллигатор, пальмы, спортивный автомобиль и женщина в бикини. Пилот посвятил рисунок релизу игры.

"Я потратил 8 часов, чтобы нарисовать GTA VI в небе, но, если честно, я ждал этого момента 11 лет", – написал Макдэниел в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Релиз GTA VI назначен на 19 ноября. Игра будет доступна только на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Действие игры развернется в вымышленном штате Леонида, а главной локацией станет Вайс-Сити. В центре истории – Люсия и Джейсон. Игра включит небольшие поселения и крупные города, болота, пляжи и автомагистрали.

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