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22 октября, 20:06

Технологии

В США выросли продажи PlayStation 5 в преддверии выхода GTA VI

Фото: 123RF.com/savandreas

Продажи консолей PlayStation 5 в США увеличились в сентябре на 22%: спрос вырос на фоне ожидания выхода шестой части Grand Theft Auto (GTA). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование компании Circana.

Выручка от реализации консолей прибавила 43%. Благодаря этому японская Sony стала лидером по доходам среди производителей игровых приставок.

Релиз GTA VI назначен на 19 ноября. Игра будет доступна только на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

События GTA VI развернутся в штате Леонида. Главной локацией станет Вайс-Сити. Центральными персонажами истории будут Люсия и Джейсон. В игре будут как небольшие населенные пункты, так и крупные города, а также болота, пляжи и автомагистрали.

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