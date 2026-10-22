Путин заявил, что российский театр задает импульсы многим видам искусства

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Российский театр задает импульсы многим видам искусства. Об этом заявил Владимир Путин в Большом театре на торжественном собрании, посвященном X съезду театральных деятелей и 150-летию Союза театральных деятелей России.

"Театр не только жив, он импульсы дает очень многим видам искусства, с него очень многое начинается. И это живая связь, творческая связь с людьми, с народом. Он только приумножает свои достоинства", – сказал Путин.

Среди этих достоинств, по мнению президента, прямой контакт со зрителями, который вызывает чувство сопричастности и сопереживания героям спектакля.

По словам российского лидера, театр в РФ постоянно развивался, соединяя в себе все виды искусства – литературу, музыку, живопись и танец. В стране почитают и любят театр, к его голосу прислушиваются, ему доверяют. Кроме того, в России гордятся прославленными актерами, режиссерами, драматургами и художниками.

Вместе с тем Путин напомнил об организации в Ярославле в 1750 году первого русского профессионального театра Федором Волковым и заявил, что эта традиция продолжается. Всего государством поддерживается свыше 600 профессиональных театров в России. Такого масштаба, как отметил российский лидер, нет ни в одной стране мира.

Также президент поздравил со 150-летием создания театрального сообщества России всех, кто служит отечественному театру.

"Уважаемые друзья, поздравляю делегатов съезда и всех, кто служит отечественному театру, со знаменательным событием! В этом году исполнилось, уже говорили об этом, 150 лет со дня основания театрального сообщества России", – подчеркнул он.

Российский лидер отметил, что театр не смогли заменить ни кино, ни телевидение, ни интернет. Поэтому ленинская (Владимира Ленина. – Прим. ред.) формула о том, что "важнейшим из искусств является кино", в настоящее время уже неверна.

"Театр по природе своей – один из ведущих институтов, где традиционные ценности передаются из поколения в поколение. Ему присуща поистине великая нравственная миссия", – добавил российский лидер.

Авторитет театра, как считает президент, театральные школы, практики и новаторские подходы – это колоссальный источник просвещения, воспитания и образования. Российские режиссеры, артисты, художники, художественные руководители, безусловно, понимают свою ответственность перед обществом.

Вместе с тем театр оказывает мощное влияние на формирование молодежи, добавил Путин. От работы культурных учреждений "очень многое зависит для будущего России".

"То, что вы закладываете в сердце, в душу молодого человека, то и будет с Россией. Такова и будет Россия будущего", – убежден российский лидер.

Кроме того, Путин сообщил о подготовке Стратегии развития театральной сферы. В настоящее время в РФ действует Стратегия государственной культурной политики до 2030 года, уже приняты стратегии развития библиотечного дела и креативных индустрий.

"При этом мы приветствуем и вложения бизнеса, разумеется, в театральные проекты. Такие инициативы, безусловно, заслуживают системной поддержки", – отметил он.

Вместе с тем возможно закрепление в российских законах особого статуса творческих союзов, расширения прав их участников и формирование государственного заказа с полномочиями по защите творческих, трудовых и социальных прав своих членов, а также с понятными механизмами финансирования.

Ранее Путин назвал фундаментальное образование в сфере культуры в России одним из лучших в мире. По словам российского лидера, страна сейчас работает над дополнением классического образования новыми технологиями. Президент сказал, что платформы для продвижения спектаклей и фильмов в цифровом формате, виртуальные выставки, инструменты работы с большими данными в области культурного наследия – все это расширяет горизонты искусства.