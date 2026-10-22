Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморья

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин назначил Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

До этого Шестаков занимал пост мэра Владивостока.

Ранее Путин провел кадровые перестановки в правительстве. Антон Силуанов назначен вице-премьером – министром финансов России. Он руководит Минфином с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал эту должность с постом заместителя председателя правительства.

Дмитрий Григоренко освобожден от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Его место заняла Ирина Окладникова, ранее работавшая первым заместителем министра финансов.

Дмитрий Ядров стал главой Минтранса, а его предшественник Андрей Никитин назначен вице-премьером, ответственным за транспортную отрасль. Олег Кожемяко стал вице-премьером – полномочным представителем главы государства на Дальнем Востоке. Ранее занимавший этот пост Юрий Трутнев был назначен помощником главы государства.