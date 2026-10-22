Медведица и медвежонок погибли на трассе в Югре

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Тела медведицы и ее детеныша обнаружили на обочине трассы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Об этом сообщили в региональном природнадзоре.

Медвежонок ранее попал под колеса автомобиля. Хищница трое суток не отходила от сбитого детеныша и пыталась его спасти. Она не подпускала к себе местных жителей и раз за разом пробовала оттащить мертвого медвежонка в глубину леса.

"Наиболее вероятной причиной выхода медведей на трассу стали остатки пищи, оставленные на обочине водителями. Именно они привлекают диких зверей к проезжей части", – сообщили в ведомстве.

В природнадзоре призвали автомобилистов быть предельно внимательными за рулем и не оставлять пищевые отходы на дорогах.

Ранее бурого медведя заметили около детского сада "Огонек" в селе Белый Яр Алтайского района Хакасии. Специалисты уже выехали на место, хищника ищут полицейские и опытные охотники. По данным властей, в этой местности популяция превышает 2,2 тысячи медведей – более чем на треть больше, чем в 2022 году.

