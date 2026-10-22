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22 октября, 17:22

Происшествия

Около 60 жителей Толедо в США обратились к медикам после утечки химикатов

Фото: depositphotos/dml5050

Не менее 60 жителей города Толедо в штате Огайо обратились за медицинской помощью после выброса химикатов. Об этом сообщил местный департамент здравоохранения, передает ABC News.

У жителей появились симптомы, которые могут быть связаны с воздействием опасного вещества. При этом точные причины недомогания людей пока не установлены.

Причиной происшествия стала утечка глицидилметакрилата – органического соединения, которое применяют при производстве пластмасс и лакокрасочных материалов. По данным природоохранного ведомства штата, химикат вытек из цистерны из-за ошибки при транспортировке. Емкость принадлежит компании MC Tank Transport.

Авария произошла вечером 20 октября в промышленной зоне на севере Толедо. После выброса вещества город окутал туман, а жители почувствовали характерный запах пластика, сообщало Associated Press.

Сначала власти установили эвакуационную зону радиусом 1,6 километра, к вечеру 21-го числа ее сократили вдвое – до 800 метров. Санитарные службы при этом продолжают рекомендовать населению соблюдать меры предосторожности.

Жителям советуют проветрить помещения, провести влажную уборку и постирать одежду, которая могла контактировать с химикатом. Продукты, находившиеся на открытом воздухе во время аварии, рекомендуют выбросить.

Воздействие глицидилметакрилата может сопровождаться головной болью, головокружением, тошнотой, рвотой и повышенной утомляемостью.

Ранее утечка белого фосфора произошла на американской военной базе К-55 в городе Пхентхэк провинции Кенгидо в Южной Корее. Городские власти незамедлительно разослали жителям экстренное оповещение. Точные обстоятельства случившегося пока не установлены.

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