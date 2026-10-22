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Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС, оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за атак на инфраструктуру. Об этом заявил мэр города Максим Пухов во время международного телемоста на площадке ОБСЕ, посвященного ситуации в Запорожской области.

По словам Пухова, обстановка в городе остается крайне тяжелой, а удары по инфраструктуре влияют в том числе на безопасность атомной станции.

"(Противник. – Прим. ред.) постарался создать как проблемы в энергетике, так и транспортную блокаду Энергодара. В том числе начал систематически минировать подъездные автодороги к Энергодару, применяя при этом тяжелые коптеры для сброса мин, минируя дороги", – сообщил мэр.

С мая по октябрь в Энергодаре уничтожили более 300 гражданских автомобилей, утверждает Пухов. В это число не входят машины, разбитые на дорогах в соседних районах.

Кроме того, по словам Пухова, атаки повредили электротехническое оборудование на трех подстанциях, что создало проблемы для жителей. Он также заявил, что украинские военные систематически пытаются поражать резервные генераторы в детских садах, медицинских учреждениях и торговых объектах.

Энергодар уже 1,5 месяца остается без газа после удара по газовым сетям. По словам главы города, все автозаправочные станции в городе уничтожены, поэтому за бензином жителям приходится ездить в Мелитополь.

Пухов также заявил, что за последние полгода из Энергодара выехала половина населения. Причинами он назвал атаки и ухудшение гуманитарной обстановки.

Также критическая ситуация сохраняется в Алешках Херсонской области. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Киев всячески препятствует поставкам продуктов и лекарств, а местные жители регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркивал, что жители города оказались в тяжелейших условиях – постоянные обстрелы затрудняют доставку необходимого и мешают людям безопасно покинуть город, а ситуация находится на постоянном контроле Владимира Путина.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова называла гуманитарный кризис в Алешках следствием искусственно созданной блокады со стороны ВСУ. Мирные жители отрезаны от поставок продовольствия, воды и медикаментов, а доставка помощи невозможна из-за постоянно находящихся над дорогами украинских дронов и дистанционно установленных мин.