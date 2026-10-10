Лантратова заявила, что блокада ВСУ создала гуманитарный кризис в Алешках

Фото: ТАСС/Елена Игнатьева

Гуманитарный кризис в Алешках спровоцирован искусственно созданной блокадой со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в MAX.

По словам Лантратовой, мирные жители города до сих пор отрезаны от поставок продовольствия, воды и медикаментов. При этом доставка помощи невозможна из-за постоянного нахождения украинских дронов над дорогами, а также дистанционно установленных мин.

"Все, что сегодня попадает в Алешки, люди приносят в руках или везут на велосипедах, рискуя жизнью", – подчеркнула Лантратова.

Она добавила, что прекращение атак и минирования маршрутов снабжения дало бы возможность доставить необходимую помощь и эвакуировать тех, кто срочно нуждается в ней.

Кроме того, омбудсмен сообщила, что российская сторона находится на связи с американскими партнерами и командой первой леди США Мелании Трамп. Сейчас идут сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей.

"Мы будем помогать всем жителям вне зависимости от политических убеждений. Для нас высший приоритет – человек", – заявила Лантратова, добавив, что российская сторона сделает все возможное для спасения мирных жителей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что ситуация в Алешках критическая: Киев всячески препятствует поставкам продуктов и лекарств, а местные жители регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Вместе с тем глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что власти Херсонской области готовы рассмотреть предложения Киева по улучшению ситуации в Алешках. Однако ключевым условием остается конструктивность и реальная польза для местных жителей.