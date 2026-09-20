Число пострадавших при ударе ВСУ по маршрутке под Брянском увеличилось до 5 человек

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Число пострадавших при украинском ударе по маршрутке в Брянской области увеличилось до 5 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

По его информации, осколочные ранения получила 15-летняя девочка. Ее госпитализировали. Ковальчук пожелал ей скорейшего выздоровления.

Украинские военные ударили по маршрутному такси в пригороде Стародуба вечером 20 сентября. Изначально сообщалось о 4 пострадавших, само транспортное средство сгорело.

Помимо этого, в Стародубе атаке подвергся легковой автомобиль. В результате этого удара осколочные ранения получили 2 человека. Все пострадавшие доставлены в больницу.