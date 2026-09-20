20 сентября, 20:32Происшествия
Число пострадавших при ударе ВСУ по маршрутке под Брянском увеличилось до 5 человек
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Число пострадавших при украинском ударе по маршрутке в Брянской области увеличилось до 5 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
По его информации, осколочные ранения получила 15-летняя девочка. Ее госпитализировали. Ковальчук пожелал ей скорейшего выздоровления.
Украинские военные ударили по маршрутному такси в пригороде Стародуба вечером 20 сентября. Изначально сообщалось о 4 пострадавших, само транспортное средство сгорело.
Помимо этого, в Стародубе атаке подвергся легковой автомобиль. В результате этого удара осколочные ранения получили 2 человека. Все пострадавшие доставлены в больницу.